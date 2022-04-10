Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины на 45,1%

В документе говорится, что базовым прогнозом при условии, что российская военная спецоперация продолжится ещё несколько месяцев, «будет ожидаемое сокращение ВВП на 45% в 2022 году».
В отношении России же Всемирный банк даёт прогноз по сокращению ВВП на 11,2% из-за ситуации на Украине и санкций, введённых Западом против РФ. По версии экономистов ВБ, также скажется сокращение внутреннего спроса.
Что же касается региона Европы и Центральной Азии в целом, то, как предполагается, «в 2022 году объём производства сократится на 4,1%, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19».
Как ранее сообщал Лайф, издание Business Insider пришло к выводу, что Западу не удалось парализовать российскую экономику. Многие инвесторы сомневались в платёжеспособности российской стороны с учётом масштаба введённых против неё санкций, однако такие опасения не оправдались.