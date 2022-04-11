Минфин дал рекомендации российским компаниям по выплатам инвесторам

По словами Силуанова, Минфин в последние две недели зафиксировал случаи, когда западные банки руководствуются двойными стандартами при поступлении платежей за внешние еврооблигации компаний. Так, внешним кредиторам платят в полном объеме, российским держателям бумаг деньги не доходят.
«Мы в этом случае рекомендуем перед тем, как оплатить внешние обязательства, сначала заплатить нашим держателям бумаг, а остаток средств для внешних кредиторов уже отправлять в клиринговые агентства западных стран. Здесь тоже есть определенные нюансы, но это справедливый подход, когда мы в первую очередь обеспечиваем интересы наших держателей бумаг», — пояснил министр.
При этом Силуанов отверг полный запрет компаниям платить по внешним долгам в валюте. «Курица, которая несет золотые яйца, должна рассчитываться по своим долгам», — считает он.
Ранее стало известно, что крупнейшие американские инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan бросились скупать подешевевшие российские корпоративные облигации. Такие активы начали активно приобретать и хедж-фонды, специализирующиеся на покупке дешевых долговых бумаг.