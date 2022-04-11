С этой недели магазины начнут переписывать ценники: Какие товары подешевеют и на сколько

После того как евро подешевел настолько, что обновил минимум с лета 2020 года, магазины постепенно начали снижать цены. Пока доллар и европейская валюта продолжают дешеветь. Соответственно, уже на этой неделе количество товаров, на которые магазины перепишут ценники, должно стать больше. Тут стоит отметить, что речь идёт о снижении цен после взлёта до максимальных значений в начале прошлого месяца.
— С пиковых цен в начале марта стоимость огромного количества товаров в тех же магазинах бытовой техники уменьшилась на 15−20%. В условиях жёстких санкций и только-только начинающего работу параллельного импорта наценка в те же 15−20% к стоимости от середины февраля на данный момент представляется вполне нормальной. Если снижение цен и будет, то небольшим, в пределах 5−7%, — считает специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Николай Вавилов.
Если же говорить о продовольствии, то, по его словам, от макроэкономики и валютного рынка они стали уже мало зависеть. Цены на продукты постепенно переходят под контроль власти.
— С учётом прогнозов по урожаю, который предвидится очень хорошим, особенно с учётом многочисленных субсидий и льготных кредитов для аграриев, цены на еду действительно начнут снижаться. Но, опять-таки, причина этого будет не в укреплении рубля, — добавил Николай Вавилов.
Сегодня нет очевидных причин для роста цен как на продовольственные, так и на промышленные товары. Об этом рассказал директор по внешним связям компании BitRiver экономист Андрей Лобода.
Ситуация на валютном рынке стабилизировалась, экономические и политические риски понятны и предсказуемы. Доллар и евро находятся на минимумах года. Причём в апреле они могут ещё снизиться. Доллар может подешеветь до 72−76 рублей, а евро — до 78−81. Такое мнение имеет Андрей Лобода.
— Сейчас главный враг розничных цен — это мировая инфляция и инфляционный разгон в России до 20%. Ситуацию здесь успешно контролирует Центробанк, и есть основания полагать, что стране удастся сохранить экономический рост на фоне финансовой стабильности. Ретейл редко идёт в ногу со снижением курсов доллара и евро и сразу не переписывает ценники в сторону снижения. Вероятно, крупные сети на фоне хорошего самочувствия рубля возобновят привлекательные рекламные кампании с посылом о снижении цен. В первую очередь это будет касаться произведённой в России продукции, — добавил Андрей Лобода.
Снижение цен если и будет, то на узкие товарные группы, такие как лекарства и импортные продукты. Однако ждать снижения цен в магазинах на широкий ассортимент товаров не стоит. Так считает финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.
По его словам, изменение курса рубля должно было отразиться на товарах, напрямую зависящих от курса, то есть на импортных, либо в производстве которых заложена большая доля импортных составляющих. К ним относится, в частности, бытовая техника и электроника. Но на деле ретейлеры не спешат сразу же снижать цены.
— Снижение цен на такие продукты, как сахар, пшеница, гречка, товары личной гигиены и другие, вызвано, опять же, не курсом рубля. Цены на них были взвинчены жадностью продавцов, которые решили заработать на ажиотажном спросе в конце февраля. Так что цены во многих случаях повышали искусственно. Теперь спрос упал, и цены приходят в норму, но ни о каких системных и экономических причинах говорить не приходится, — подтверждает Владимир Сагалаев.
Пока же отмечается падение цен на товары, которые ранее слишком сильно подорожали. В частности, на видеокарты. Здесь некоторые модели уже подешевели в два раза. На 20−40% подешевели машины на вторичном рынке. Бензин тоже продолжил немного терять в цене. Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизились на 4−6%. Если говорить о продуктах, то экономисты прогнозируют дальнейшее снижение цен на такие популярные товары, как сахар. Крупные поставщики алкогольной продукции уже заявили о своём намерении снизить цены на 10−15%.
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