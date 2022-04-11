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11:01 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму до октября

Президент России Владимир Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму и Севастополе до 1 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Публичному акционерному обществу “Промсвязьбанк” обеспечить открытие на территориях Республики Крым и г. Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях», — говорится в поручении. Ответственный за поручение — председатель ПСБ Петр Фрадков.

17 марта Путин заявил, что российские банки и компании, которые попали под западные санкции, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь».

Говоря о банках, Путин отметил, что обслуживающий нужды ОПК Промсвязьбанк (со 100%-ным госучастием) уже присутствует на полуострове, но «учреждение должно уже начать работу в Крыму как можно быстрее и шире».

ПСБ сообщил о начале работы в Крыму 4 апреля. Сейчас жители региона могут получать услуги банка онлайн или в отделении в Краснодарском крае. 5 апреля президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что банк начнет работать на территории Крыма, сейчас обсуждается формат работы.

Западные страны ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. Позднее под блокирующие санкции США попали Сбербанк и Альфа-банк.

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