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14:12 (мск), источник: © РИА Новости

Причин для дефолта у России нет, заверили в Кремле

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сейчас нет никаких оснований объявлять России дефолт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать понижение кредитного рейтинга страны.

Источник: © РИА Новости

«Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но, с другой стороны, такая неконструктивная позиция наших оппонентов, она может осложнить ситуацию», — подчеркнул представитель Кремля.

В минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до уровня «выборочный дефолт».

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам.

Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.

Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.

По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.

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