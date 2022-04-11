ЕС внес 20 авиакомпаний России в черный список

Какие российские авиакомпании находятся в черном списке:
Как говорится в пресс-релизе, регистрация иностранных самолетов в российских реестрах позволила авиакомпаниям использовать судна без необходимых международных сертификатов. По мнению комиссара по вопросам транспорта ЕС Адины Вэлян, слова которой приводятся в документе, это может быть опасным для пассажиров.
26 февраля на фоне военной операции России на Украине Евросоюз запретил поставлять, продавать, обслуживать и страховать европейские самолеты в России, а также отдавать их туда в лизинг. С 28 марта перестали действовать контракты европейских лизингодателей с компаниями РФ. Минтранс сообщал, что почти 800 из 1,3 тыс. самолетов перевели в российский авиационный реестр, а 79 лайнеров за границей арестовали.