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13:56 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС внес 20 авиакомпаний России в черный список

Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности, сообщается в пресс-релизе. Как говорится в документе, это решение принято из-за того, что самолеты компаний не соответствуют «международным стандартам безопасности».

Источник: Агентство «Москва»

Какие российские авиакомпании находятся в черном списке:

  1. Авиакомпания «Аврора»;
  2. «Авиастар-ТУ»;
  3. «Ижавиа»;
  4. «Якутия»;
  5. «Русджет»;
  6. «ЮВТ аэро»;
  7. «Сибирские авиалинии»;
  8. Smartavia;
  9. «ИрАэро»;
  10. «Уральские Авиалинии»;
  11. Авиакомпания «Алроса»;
  12. NordStar;
  13. «Руслайн»;
  14. «Ямал»;
  15. Nord Wind;
  16. «Авиакомпания Икар»;
  17. «Победа»;
  18. «Аэрофлот»;
  19. «Россия»;
  20. «Скол» (компания была внесена в черный список еще в ноябре 2021 года);
  21. Utair.

Как говорится в пресс-релизе, регистрация иностранных самолетов в российских реестрах позволила авиакомпаниям использовать судна без необходимых международных сертификатов. По мнению комиссара по вопросам транспорта ЕС Адины Вэлян, слова которой приводятся в документе, это может быть опасным для пассажиров.

26 февраля на фоне военной операции России на Украине Евросоюз запретил поставлять, продавать, обслуживать и страховать европейские самолеты в России, а также отдавать их туда в лизинг. С 28 марта перестали действовать контракты европейских лизингодателей с компаниями РФ. Минтранс сообщал, что почти 800 из 1,3 тыс. самолетов перевели в российский авиационный реестр, а 79 лайнеров за границей арестовали.

Анастасия Ларина

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