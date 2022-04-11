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17:10 (мск), источник: РБК

Венгрия нашла способ оплаты России газа в рублях без нарушения санкций ЕС

Венгрия нашла вариант оплаты российского газа в рублях, который бы не нарушал введенные в отношении Москвы санкции Евросоюза, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

«Что касается оплаты в рублях, у нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает поставки газа в Венгрию», — указал дипломат.

Как рассказал Сийярто, Будапешт будет использовать следующую схему: «дочка» венгерской энергетической компании MVM, CEE Energy, оплатит счет за газ в евро, который Газпромбанк конвертирует в рубли и переведет в российский «Газпром экспорт».

Он отметил, что возможность оплачивать счета не только в евро уже была включена в двусторонний контракт между CEE Energy и «Газпром экспортом», и новые изменения также будут внесены в него.

Президент Владимир Путин 23 марта объявил, что Москва поменяет валюту расчетов за газ с «недружественными странами» на российский рубль. 31 марта глава государства подписал соответствующий указ, новая схема начала действовать с 1 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что переход на расчеты в рублях не будет мгновенным, так как «оплата и поставки — это растянутый во времени процесс». В Европейском союзе (все страны-члены которого признаны «недружественными») неоднозначно отнеслись к решению Москвы. Например, французский лидер Эмманюэль Макрон указал, что это требование нарушает контракты и Париж не будет оплачивать газ в рублях. То же самое заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Другие страны допустили, что будут покупать российский газ за рубли, в этом числе была и Венгрия. В то же время власти Евросоюза назвали такой шаг нарушением введенных в отношении России санкций.

В ответ на это представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт будет придерживаться заключенных с Москвой нефтегазовых контрактов. «В соответствии с ними это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики. Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%», — сказал он.

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