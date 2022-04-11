ОПЕК заявила, что Евросоюз не сможет возместить поставки российской нефти

По его словам, в результате санкций и иных ограничений против России мировой рынок может потерять около 7 млн барр. российской нефти и других жидких углеводородов в сутки.
«Учитывая текущий прогноз по спросу, было бы почти невозможно компенсировать потерю объемов такого масштаба», — заявил Баркиндо.
Представители Евросоюза в свою очередь заявили на встрече, что ОПЕК могла бы увеличить добычу за счет своих резервных мощностей.
Однако Баркиндо отметил, что к текущей высокой волатильности привели «нефундаментальные факторы, которые неподконтрольны ОПЕК».
Мировые цены на нефть находятся в районе $100 за баррель на фоне отказа ряда европейских нефтепереработчиков от поставок сырья из России. В Евросоюзе неоднократно сообщали, что обсуждают введения эмбарго на российские энергоносители, однако в очередной пакет санкций от 7 апреля запрет на импорт российской нефти не вошел.
В марте запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России ввели США. К концу года его планирует объявить и Великобритания.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эмбарго со стороны США, обвинил их в попытке получить доступ к энергорынку Европы под предлогом борьбы с «кровавым режимом» в России. По его словам, до этого Вашингтону сильно мешала «зеленая повестка» европейцев и связанная с ней риторика, но теперь те забыли о ней и о том, сколько ущерба окружающей среде наносит добыча сланцевой нефти в США.
«Удивительно, как, ни секунды не думая, европейцы плюнули на все свои “незыблемые ценности” последних десятилетий, все “глобальные вызовы и угрозы” и устремились вперед к своему счастью — новой грязной энергетике», — заявил Медведев.