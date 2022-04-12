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01:44 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Индии сравнил объемы закупок энергоносителей у России

Субраманьям Джайшанкар отметил, что Индия покупает за месяц меньше энергоносителей, чем Европа за полдня.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Индия закупает значительно меньший объем энергоносителей у России в сравнении с Европой. Об этом в понедельник сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам консультаций с главами дипломатического и оборонного ведомств США.

«В том, что касается поставок энергоносителей из России, лучше обратить внимание на Европу. Мы закупаем то количество энергоносителей, которое необходимо нам для обеспечения энергетической безопасности, но если посмотреть на цифры, то я думаю, что мы покупаем за месяц меньше, чем Европа покупает за полдня», — отметил министр.

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