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07:30 (мск), источник: ТАСС

Sony инвестирует около $1 млрд в американскую компанию Epic Games

Благодаря этим инвестициям корпорация рассчитывает расширить и углубить сотрудничество с игровой компанией.

Источник: AP 2022

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Японская корпорация Sony инвестирует порядка $1 млрд в американскую игровую компанию Epic Games. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте корпорации.

«Благодаря этим инвестициям мы рассчитываем расширить и углубить сотрудничество [с Epic Games] для поиска возможностей, которые приведут к формированию новых ценностей в сфере развлечений», — подчеркивается в сообщении Sony.

Epic Games является разработчиком одной из самых популярных на сегодняшний день игр Fortnite.

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