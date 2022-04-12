07:30 (мск), источник: ТАСС
Sony инвестирует около $1 млрд в американскую компанию Epic Games
Благодаря этим инвестициям корпорация рассчитывает расширить и углубить сотрудничество с игровой компанией.
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ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Японская корпорация Sony инвестирует порядка $1 млрд в американскую игровую компанию Epic Games. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте корпорации.
«Благодаря этим инвестициям мы рассчитываем расширить и углубить сотрудничество [с Epic Games] для поиска возможностей, которые приведут к формированию новых ценностей в сфере развлечений», — подчеркивается в сообщении Sony.
Epic Games является разработчиком одной из самых популярных на сегодняшний день игр Fortnite.