07:57 (мск), источник: Life.ru
В Германии заявили о бесполезности санкций против России
По словам главы немецкого химического предприятия, ограничения никак не сказываются на спецоперации, проходящей на Украине.
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Санкции против России не оказывают должного эффекта, поскольку большинство стран мира не участвует в ограничительных мерах. Об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил глава немецкой химической компании Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг.
Айзенберг высказался против тотального запрета на поставки российского газа в Европу, так как это, по его мнению, никак не повлияет на ход специальной военной операции на Украине.
«Большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», — пояснил Айзенберг.
Немецкий промышленник добавил, что в случае прекращения поставок голубого топлива из России его предприятие может лишиться света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места.
Ранее журналисты чешского издания Seznam Zprávy допустили, что отказ от поставок ядерного топлива из России может привести к отключению от электроснабжения сотен жителей европейских стран.