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10:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Банк России запланировал модернизацию денежных купюр

Широкий комплекс мероприятий по модернизации денежных купюр запланировал провести Банк России. Об этом 11 апреля рассказал глава Гознака Аркадий Трачук в беседе с РИА Новости.

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Источник: Reuters

Модернизированные рубли сменят образ и получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые, с учётом смены и обновления оборудования для обработки банкнот. Как пояснил Трачук, ожидаются весьма существенные изменения.

Также будут проведены мероприятия по улучшению долговечности купюр и их качества. В настоящее время выполняются достаточно трудоёмкие работы по созданию образа новых банкнот, который сам по себе тоже будет служить защитным признаком.

Выпуск новых купюр номиналом 100 рублей состоится уже в текущем 2022 году, купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будут выпущены в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а самыми последними перевыпустят купюры номиналом 10 и 50 рублей, они увидят свет в 2025 году.

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