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10:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин сообщил, что в официальном прогнозе снижение ВВП составит более 10%

Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совфеда. По его словам, официальный прогноз снижения будет больше 10%.

Источник: AP 2022

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — сказал господин Кудрин (цитата по ТАСС).

Он отметил, что снижение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектам РФ.

Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам, заверил глава Счетной палаты.

Минфин, по словам Алексея Кудрина, в связи с этим уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета. «В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», — сказал он.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%. В 2023 и 2024 годах ожидается рост на 0,6% и 1,3% соответственно. Мартовский опрос экономистов Банка России спрогнозировал падение ВВП на 8%. Регулятор считает, что траектория восстановления экономики будет зависеть от степени и скорости адаптации к новым условиям, возникшим после начала военной спецоперации на Украине.

Дарья Эрозбек

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