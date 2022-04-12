Кудрин сообщил, что в официальном прогнозе снижение ВВП составит более 10%

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — сказал господин Кудрин (цитата по ТАСС).
Он отметил, что снижение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектам РФ.
Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам, заверил глава Счетной палаты.
Минфин, по словам Алексея Кудрина, в связи с этим уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета. «В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», — сказал он.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%. В 2023 и 2024 годах ожидается рост на 0,6% и 1,3% соответственно. Мартовский опрос экономистов Банка России спрогнозировал падение ВВП на 8%. Регулятор считает, что траектория восстановления экономики будет зависеть от степени и скорости адаптации к новым условиям, возникшим после начала военной спецоперации на Украине.