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13:35 (мск), источник: РБК

«Газпром» сообщил о штатном транзите газа через Украину

«Газпром» осуществляет транзит газа в Европу через территорию Украины в штатном режиме, заявил официальный представитель корпорации Сергей Куприянов. «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 74,6 млн куб. м на 12 апреля", — сказано в сообщении.

Источник: AP 2022

Согласно действующим договоренностям по долгосрочному бронированию перекачка должна достигать 109,5 млн куб. м в сутки. Газпром неоднократно сообщал, что газ продолжает поступать в европейские страны через Украину в штатном режиме.

«Газпром» транспортирует газ через Украину по договоренности с «Нафтогазом», срок ее действия должен истечь в декабре 2024-го. За это время «Газпром» обязан прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020 году, затем — по 40 млрд куб. м. ежегодно.

В конце марта глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что транзит газа через территорию Украины будет продолжаться, несмотря на специальную военную операцию, пока это будет возможно технически.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Глава государства Владимир Путин объяснял ее стремлением к «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Власти Украины ввели военное положение, объявили мобилизацию и разорвали дипломатические отношения с Россией.

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