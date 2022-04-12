15:52 (мск), источник: © РИА Новости
Туроператоры рассказали, какими авиакомпаниями повезут отдыхающих в Турцию
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пять туроператоров полетят в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний, сообщает АТОР.
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«Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора “Библио-Глобус” выполнила авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой до трех в неделю, а на период майских праздников — четыре раза в неделю», — рассказали в ассоциации.
В апреле начинаются полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (бывший «TUI Россия») и Pegas Touristik из Москвы в Анталью на крыльях турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines.
Так, Coral Travel будет возить своих туристов в Анталью, Бодрум и Даламан с помощью Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly из Москвы и регионов. У туроператора на всех запланированных рейсах — собственные блоки мест.
Туристы Anex Tour смогут летать с 12 апреля из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines, а 15 апреля — на Turkish Airlines. Последние также доставят на курорты отдыхающих из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга.
Участники рынка также формируют туры с российскими авиакомпаниями «Россия» и «Азимут». Так, с 28 апреля стартует полетная программа «Интуриста» из Минеральных Вод в Анталью на самолетах «Азимута».