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15:16 (мск), источник: Ведомости

Минэкономики Германии подготовило законопроект о национализации энергокомпаний

Министерство экономики Германии подготовило законопроект, который предусматривает возможность национализировать энергокомпании, сообщает медиагруппа Funke.

Источник: AP 2022

Согласно документу, минэкономики наделяется правом в чрезвычайной ситуации передавать операторов «критически важной энергетической инфраструктуры» под временное управление или, в крайних случаях, национализировать их.

Ведомство сможет издать такой указ в случае, если существует «конкретный риск» того, что без доверительного управления предприятие не будет обеспечивать деятельность в энергетическом секторе и существует угроза нарушения надежности энергоснабжения. Внешнее управление будет вводиться сроком на шесть месяцев с возможностью продления еще на полгода.

Национализация будет осуществляться в крайнем случае, если временное управление или другие более мягкие меры будут признаны недостаточными для того, чтобы гарантировать безопасность поставок энергоресурсов.

В конце марта немецкая газета Handelsblatt сообщила, что минэкономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти» — Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.

1 апреля «Газпром» сообщил, что его дочерние структуры вышли из капитала компании «Газпром экспорт бизнес-сервисы», являющейся единственным владельцем Gazprom Germania. Последняя является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ и включает в себя компанию-дистрибутора Wingas — оператора подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T).

4 апреля Минэкономики ФРГ отдало дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства. Мера будет действовать до 30 сентября.

В Кремле возможную национализацию «дочек» российских компаний назвали неприемлемой. «Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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