Минфин назвал ложной информацию CNN о том, что Россия объявила дефолт по госдолгу

«Информация, опубликованная CNN, не соответствует действительности. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам. Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идет. У Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств», — отмечается в сообщении.
В министерстве заявили, что запретительные меры властей США прежде всего ущемили интересы иностранных инвесторов, в том числе американских.
Препятствия для осуществления платежей, погашения и обслуживания госдолга РФ в иностранной валюте созданы искусственно, поэтому ограничение на обслуживание госдолга РФ можно расценивать как очередное неисполнение ее иностранными контрагентами своих контрактных обязательств, подчеркнули в Минфине. «Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств», — добавили в министерстве.
По оценкам Минфина, в результате осуществленного министерством 31 марта 2022 года досрочного выкупа у российских инвесторов за рубли 72,4% выпуска облигаций «Россия-2022» объем этих инструментов в обращении сократился.
Это позволило уменьшить сумму платежа по ним, «срочного 4 апреля, с $2,045 млрд до $564,8 млн».
11 апреля телекомпания CNN со ссылкой на международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщила, что Россия фактически объявила дефолт по своему внешнему долгу, предложив держателям облигаций рублевые выплаты вместо выплат в долларах.