«ВКонтакте» внедрила специальную функцию для защиты данных пользователей

«В рамках глобальной программы защиты данных VK Protect социальная сеть внедрила специальную функцию, чтобы обезопасить аккаунты и личную информацию пользователей от недобросовестных разработчиков сторонних приложений. Нововведение поможет защитить личные данные от недобросовестного использования и утечек, а также предотвратить взлом профилей через потенциально опасные приложения, которые могут применяться для вредоносных действий, рассылки спама и сбора конфиденциальной информации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обновления стали частью глобальной инициативы VK Protect. Она объединяет все технологические решения, которые обеспечивают защиту в сервисах экосистемы VK. Сама функция доступна на Android и основана на технологии SafetyNet.
Функция будет включена по умолчанию для пользователей «ВКонтакте» на устройствах с Android.
Она не повлияет на работу официального приложения, а также альтернативных клиентов от сторонних разработчиков, если приложения были созданы с помощью открытых методов API, разрешенных социальной сетью.
Их разработчики могут связаться с поддержкой «ВКонтакте», чтобы добавить средства защиты в альтернативные приложения и обезопасить аудиторию сервиса, уточняет компания.
«В конце прошлого года мы запустили обновленную программу защиты данных пользователей — VK Protect. Ее цель — помочь людям эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации. Мы подходим к вопросу безопасности комплексно: занимаемся не только обеспечением технической защиты, но и просвещением. VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране», — приводятся в сообщении слова директора по информационной безопасности компании Алексея Волкова.