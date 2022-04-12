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17:59 (мск), источник: © РИА Новости

«ВКонтакте» внедрила специальную функцию для защиты данных пользователей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Социальная сеть «ВКонтакте» внедрила специальную функцию, которая защитит личные данные пользователей и предотвратит взлом профилей через приложения, применяющиеся для вредоносных действий, рассылки спама и сбора конфиденциальной информации, сообщает компания.

Источник: © РИА Новости

«В рамках глобальной программы защиты данных VK Protect социальная сеть внедрила специальную функцию, чтобы обезопасить аккаунты и личную информацию пользователей от недобросовестных разработчиков сторонних приложений. Нововведение поможет защитить личные данные от недобросовестного использования и утечек, а также предотвратить взлом профилей через потенциально опасные приложения, которые могут применяться для вредоносных действий, рассылки спама и сбора конфиденциальной информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновления стали частью глобальной инициативы VK Protect. Она объединяет все технологические решения, которые обеспечивают защиту в сервисах экосистемы VK. Сама функция доступна на Android и основана на технологии SafetyNet.

Функция будет включена по умолчанию для пользователей «ВКонтакте» на устройствах с Android.

Она не повлияет на работу официального приложения, а также альтернативных клиентов от сторонних разработчиков, если приложения были созданы с помощью открытых методов API, разрешенных социальной сетью.

Их разработчики могут связаться с поддержкой «ВКонтакте», чтобы добавить средства защиты в альтернативные приложения и обезопасить аудиторию сервиса, уточняет компания.

«В конце прошлого года мы запустили обновленную программу защиты данных пользователей — VK Protect. Ее цель — помочь людям эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации. Мы подходим к вопросу безопасности комплексно: занимаемся не только обеспечением технической защиты, но и просвещением. VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране», — приводятся в сообщении слова директора по информационной безопасности компании Алексея Волкова.

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