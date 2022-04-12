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20:41 (мск), источник: РБК

Airbus призвала западные страны не вводить эмбарго на российский титан

Французская авиастроительная компания Airbus призвала Запад не вводить эмбарго на ввоз российского титана, поскольку оно способно больше навредить западной промышленности, но едва затронет российскую экономику, сообщает Reuters со ссылкой на заявление директора компании Гийома Фори.

Источник: Reuters

«Расширение санкций в отношении титана, который широко используется в аэрокосмической отрасли, нецелесообразно», — заявил он.

Фори сообщил, что компания начала поиск альтернативных источников поставок этого металла, а кратко- и среднесрочные потребности концерна закрыты благодаря сформированным запасам.

С конца февраля Евросоюз неоднократно расширял и ужесточал уже существующие санкции против России. 26 февраля ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в первую очередь самолетов и запчастей к ним, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

После этого Airbus прекратил отправку запчастей в Россию и приостановил оказание услуг по поддержке российских авиакомпаний.

Титан пока не попал под санкционные ограничения, однако 11 апреля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в ЕС уже начали разработку шестого пакета санкций против Москвы.

Как уточняет «Коммерсантъ», один из крупнейших в мире производителей титана российская «ВСМПО-Ависма» до кризиса обеспечивала до 35% всех потребностей в титане авиакомпаний Boeing, 65% — Airbus Group и 100% — Embraer. Ранее от закупок титана из России отказались британская Rolls-Royce и американский Boeing.

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