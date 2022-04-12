Airbus призвала западные страны не вводить эмбарго на российский титан

«Расширение санкций в отношении титана, который широко используется в аэрокосмической отрасли, нецелесообразно», — заявил он.
Фори сообщил, что компания начала поиск альтернативных источников поставок этого металла, а кратко- и среднесрочные потребности концерна закрыты благодаря сформированным запасам.
С конца февраля Евросоюз неоднократно расширял и ужесточал уже существующие санкции против России. 26 февраля ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в первую очередь самолетов и запчастей к ним, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
После этого Airbus прекратил отправку запчастей в Россию и приостановил оказание услуг по поддержке российских авиакомпаний.
Титан пока не попал под санкционные ограничения, однако 11 апреля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в ЕС уже начали разработку шестого пакета санкций против Москвы.
Как уточняет «Коммерсантъ», один из крупнейших в мире производителей титана российская «ВСМПО-Ависма» до кризиса обеспечивала до 35% всех потребностей в титане авиакомпаний Boeing, 65% — Airbus Group и 100% — Embraer. Ранее от закупок титана из России отказались британская Rolls-Royce и американский Boeing.