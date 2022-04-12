22:35 (мск), источник: Ведомости
Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений
Китайский производитель смартфонов Huawei отключил поддержку карт «Мир» в своем магазине приложений AppGallery, сообщает «Интерфакс».
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«К сожалению, в настоящее время могут возникать трудности в добавлении банковской карты с платежной системой “Мир”, мы работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, выберите номер мобильного телефона в качестве способа оплаты», — сказали агентству в службе поддержки Huawei.
Ранее Huawei также удалила из своего магазина приложения российских банков, которые попали под блокирующие санкции США — ВТБ, «Открытие» и Промсвязьбанк.
С 10 марта платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay перестали работать с российскими картами Visa и Mastercard после того, как международные платежные системы прекратили работу в России из-за военной операции на Украине. Apple также сообщила о приостановке поддержки карт «Мир» в Apple Pay.