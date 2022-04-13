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07:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: нефтетрейдер Vitol Group до конца 2022 года прекратит торговать российской нефтью

Швейцарско-нидерландская нефтетрейдинговая компания Vitol Group планирует до конца текущего года отказаться от торговли российской нефтью, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Источник: Reuters

Vitol Group — швейцарско-нидерландская компания, специализирующаяся на торговле нефтью и нефтепродуктами. Основана в 1966 году. Штаб-квартира располагается в Женеве. Компания является одним из крупных в мире нефтетрейдеров по продаже углеводородов наряду с Trafigura, Glencore и Gunvor.

«Объемы российской нефти, перерабатываемой Vitol, значительно сократятся во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства сокращаются. Компания намерена прекратить торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет указано иное, и мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года», — приводит агентство заявление представителя компании.

Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell заявила о намерении отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а также от покупки российской нефти и газа. В качестве первого шага компания прекратила спотовые закупки российской сырой нефти.

Ксения Аскерова

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