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10:38 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство сообщило о введении временных правил оплаты лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран в 2022 году. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

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Источник: РИА "Новости"

«Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте», — указано в сообщении.

Их размер будут рассчитывать по курсу ЦБ на день платежа.

В том случае, если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через «дочку», зарегистрированную в неприсоединившемся к санкциям государстве, платежи будут идти в национальной валюте этого государства или в рублях.

Подписанное постановление направлено на выполнение президентского указа от 1 апреля о временном порядке платежей в сфере транспорта перед иностранными кредиторами.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги по техобслуживанию и страхованию самолетов.

Одиннадцатого марта Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления. Как указано в пояснительной записке, документ разрешает выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге в России, что поможет отрасли бесперебойно функционировать. Кроме того, документ дает отсрочку на проведение сертификации технических средств транспортной безопасности.

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