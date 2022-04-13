Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран

«Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте», — указано в сообщении.
Их размер будут рассчитывать по курсу ЦБ на день платежа.
В том случае, если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через «дочку», зарегистрированную в неприсоединившемся к санкциям государстве, платежи будут идти в национальной валюте этого государства или в рублях.
Подписанное постановление направлено на выполнение президентского указа от 1 апреля о временном порядке платежей в сфере транспорта перед иностранными кредиторами.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги по техобслуживанию и страхованию самолетов.
Одиннадцатого марта Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления. Как указано в пояснительной записке, документ разрешает выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге в России, что поможет отрасли бесперебойно функционировать. Кроме того, документ дает отсрочку на проведение сертификации технических средств транспортной безопасности.