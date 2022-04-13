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12:06 (мск), источник: RTVi

Сбербанк составил план действий после удаления приложения из Play Market

Google вслед за Apple удалил из своего интернет-магазина приложение Сбербанка после введенных против кредитной организации санкций из-за спецоперации на Украине. Уже установленная программа будет работать и дальше, но обновить ее сейчас нельзя. В «Сбере» призвали скачивать программу с сайта или пользоваться веб-версией.

Источник: AFP 2022

«Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка… Системы и инфраструктура “Сбера” работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности», — сообщили в организации.

При этом «СберМаркет», «Сбермегамаркет» и другие связанные со «Сбером» приложения до сих пор доступны для пользователей Android. Приложения Альфа-банка, который попал под санкции одновременно со Сбербанком, до сих пор доступны.

В конце марта приложения банков, которые до «Сбера» попали под блокирующие санкции (ВТБ и «Открытие»), исчезли из App Store и Google Play. 11 апреля стало известно, что китайская компания Huawei удалила приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия».

Американский IT-гигант Apple удалил приложение Сбербанка (а также «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор» и некоторые другие) из App Store 12 апреля. Эти меры были связаны с санкциями против «Сбера», ВТБ, Промсвязьбанка, «Открытия», Совкомбанка, Новикомбанка и Альфа-банка. В рамках ограничений американским юрлицам и физлицам запрещено проводить любые сделки с попавшими в черный список организациями.

Свои санкции против Сбербанка отдельно ввели Канада и Великобритания. В кредитной организации заявили, что это не отразится на обслуживании россиян, «поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».

Во время загрузки произошла ошибка.
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