Сбербанк составил план действий после удаления приложения из Play Market

«Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка… Системы и инфраструктура “Сбера” работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности», — сообщили в организации.
При этом «СберМаркет», «Сбермегамаркет» и другие связанные со «Сбером» приложения до сих пор доступны для пользователей Android. Приложения Альфа-банка, который попал под санкции одновременно со Сбербанком, до сих пор доступны.
В конце марта приложения банков, которые до «Сбера» попали под блокирующие санкции (ВТБ и «Открытие»), исчезли из App Store и Google Play. 11 апреля стало известно, что китайская компания Huawei удалила приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия».
Американский IT-гигант Apple удалил приложение Сбербанка (а также «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор» и некоторые другие) из App Store 12 апреля. Эти меры были связаны с санкциями против «Сбера», ВТБ, Промсвязьбанка, «Открытия», Совкомбанка, Новикомбанка и Альфа-банка. В рамках ограничений американским юрлицам и физлицам запрещено проводить любые сделки с попавшими в черный список организациями.
Свои санкции против Сбербанка отдельно ввели Канада и Великобритания. В кредитной организации заявили, что это не отразится на обслуживании россиян, «поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».