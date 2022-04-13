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13:57 (мск), источник: Российская газета

Кабмин прорабатывает меры денежной компенсации скачка инфляции для граждан

В кабмине уже прорабатывают меры по денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми для максимального снижения последствий скачка инфляции.

Источник: Агентство «Москва»

«Один из главных на сегодня рисков — просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — сказал Белоусов, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».

В промышленности и торговле объемы производства снизились примерно на 11%, а в других секторах — 9−10%. Чтобы поддержать экономику, ускорено поступление в нее средств по каналам государственного бюджета.

Так, расходы федерального бюджета за первый квартал выросли к прошлому году на 20%.

Первый вице-премьер обратил внимание, что из-за международных санкций транспортная система оказалась под двойным ударом. Жесткой дискриминации подверглись все международные перевозки, а потоки грузов переориентированы с северо-западного и южного направлений на восточное.

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