Кабмин прорабатывает меры денежной компенсации скачка инфляции для граждан

«Один из главных на сегодня рисков — просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — сказал Белоусов, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».
В промышленности и торговле объемы производства снизились примерно на 11%, а в других секторах — 9−10%. Чтобы поддержать экономику, ускорено поступление в нее средств по каналам государственного бюджета.
Так, расходы федерального бюджета за первый квартал выросли к прошлому году на 20%.
Первый вице-премьер обратил внимание, что из-за международных санкций транспортная система оказалась под двойным ударом. Жесткой дискриминации подверглись все международные перевозки, а потоки грузов переориентированы с северо-западного и южного направлений на восточное.