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14:33 (мск), источник: © РИА Новости

На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На перестройку российской экономики при нынешнем масштабе санкций потребуется примерно два года, заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин.

Источник: © РИА Новости

«Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — сказал он журналистам в Совете Федерации.

В свою очередь, процесс импортозамещения большого количества товаров, разработки технологий и строительства новых предприятий, как считает Кудрин, займет гораздо больше времени.

При этом он подчеркнул, что о полном замещении импорта речи не идет.

«Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно будем иметь контакты с другими юрисдикциями», — добавил чиновник.

Кудрин напомнил, что для России открыты многие рынки, в том числе, высокотехнологичные.

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