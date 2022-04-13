На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин

«Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — сказал он журналистам в Совете Федерации.
В свою очередь, процесс импортозамещения большого количества товаров, разработки технологий и строительства новых предприятий, как считает Кудрин, займет гораздо больше времени.
При этом он подчеркнул, что о полном замещении импорта речи не идет.
«Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно будем иметь контакты с другими юрисдикциями», — добавил чиновник.
Кудрин напомнил, что для России открыты многие рынки, в том числе, высокотехнологичные.