«Сбер» сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» в SberPay

Использование карты «Мир» через сервис бесконтактной оплаты SberPay ограничено, сообщили РБК в Сбербанке. «В связи с решением технического партнера, использование карт в электронном кошельке SberPay (NFC) ограничено», — заявили в банке.
В «Сбере» отметили, что оплачивать покупки в обычных магазинах с телефона можно, если добавить карты «Мир» в сервисы Mir Pay или Samsung Pay, а также добавили, что прорабатывают альтернативные решения. В банке напомнили, что действующие пластиковые карты Mastercard, Visa и «Мир» работают по всей России.
Для оплаты покупок на сайтах и в приложениях использование SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир» по-прежнему доступно.
«Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — “Плати QR”, “Оплата одним взглядом”», — отметили в «Сбере».
Ранее приложения Сбербанка пропали из App Store и Google Play, магазинов приложений для iOS Android — это произошло после того, как США ужесточили санкции против банка, включив его в список SDN. С фигурантами этого списка юридическим и физическим лицам из США запрещено вести бизнес.
После ухода платежных систем Visa и Mastercard из России выросла доля операций по картам российской платежной системы «Мир». Некоторое время они оставались доступны для загрузки в Apple Pay, также их можно использовать в мобильных кошельках Samsung Pay и Mir Pay.
Однако 25 марта Apple Pay объявила, что запретила загрузку новых карт «Мир», уже прикрепленные карты также постепенно перестали работать. Google Pay также приостановила свой пилотный проект по подключению карт российской платежной системы к сервису.
Samsung Pay в середине марта сообщил, что продолжит работать в России, однако некоторые операции могут быть недоступны из-за ограничений международных платежных систем.
Представители крупных банков-эквайеров сообщили РБК, что у российских магазинов растет интерес к подключению оплаты через Систему быстрых платежей (СПБ). Благодаря ей можно оплачивать покупки с помощью QR-кода и быстрой платежной ссылки в интернет-магазинах (ссылка ведет с сайта магазина в приложение мобильного банка, где покупатель должен согласиться со списанием денег со счета; в этом случае не надо вводить данные карты).
Оплата по QR-кодам распространена в странах Азии, особенно в Китае, где эту технологию используют в приложениях WeChat и Alipay. При этом платежные терминалы для оплаты картами не пользуются массовым спросом.