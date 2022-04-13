Матвиенко отвергла возможность национализации имущества западных компаний

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о внешнем управлении в российских подразделениях компаний, ушедших из России, не предполагает национализацию их имущества, передает «РИА Новости».
«Ни в коей мере речи о национализации не идет», — пояснила она.
Матвиенко подчеркнула, что выступает против «разрушения института собственности» в условиях рынка.
«Это делать нельзя, иначе мировая экономика будет разрушена», — предупредила она.
Немногим раньше, на заседании Совфеда, Матвиенко также высказалась о недопустимости национализации. Так она прокомментировала сообщения, что в Германии подготовили поправки в законодательство, предусматривающие возможность введения внешнего управления и национализации энергетических компаний.
«Конечно, нам не хочется превращаться в рейдеров — таких, как ведут себя наши оппоненты. Но это же недопустимо — национализировать чужую собственность. Готовят закон целый!..» — возмутилась Матвиенко.
Она заявила, что России в этом вопросе нужны «новые инструменты и более решительные со стороны правительства», но отметила, что необходимо также «вести себя деликатно».
«Мы должны быть цивилизованными, в то же время мы должны защитить рабочие места, защитить наших людей, не позволить остановиться предприятию, — сказала Матвиенко. — Здесь, наверное, в каждом конкретном случае будут свои решения приниматься, но такие инструменты правительством должны быть приняты — внятные и понятные».
Спикер Совфеда еще в конце марта высказалась против национализации имущества компаний, ушедших из России из-за военной операции на Украине. Она указала, что у России есть варианты замены пустующих ниш отечественными компаниями или возможности передачи пакетов акций российским акционерам.
Так, например, поступила международная консалтинговая компания Accenture — после ее ухода российский бизнес выкупили топ-менеджеры. Более 30% оказалось у генерального директора компании, более мелкие пакеты приобрели руководители департаментов. Они намереваются сохранить компанию, но действовать под другим брендом, который сейчас разрабатывается.
Законопроект о введении внешнего управления на предприятиях ушедших иностранных компаний накануне внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России». Для установления внешнего управления компания должна удовлетворять двум критериям: не менее 25% должно быть у акционера — гражданина недружественной страны, а также она имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики России.
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