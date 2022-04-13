ЦБ сообщил о сокращении внешнего долга РФ до минимума за 13 лет

Как сообщил Банк России, за первый квартал этого года внешний долг страны сократился на 26,5 млрд долларов, или на 5,5%.
«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — говорится в сообщении регулятора.
В конце февраля после начала спецоперации России на Украине страны Евросоюза, США и другие государства ввели против РФ санкции, которые, в частности, заморозили активы Банка России за рубежом (около 300 млрд долларов) и наложили ограничения на выплату внешнего долга РФ. Ограничения, наложенные Западом на российские капиталы, спровоцировали риски непогашения долга перед иностранными заемщиками, при том что деньги на выплаты по внешнему долгу у России на самом деле есть.
В связи с этим Минфин РФ решил исполнять обязательства перед иностранными держателями в национальной валюте — рублях, так как иностранный банк-агент уже однажды заблокировал исполнение поручения в иностранной валюте из-за санкций. Таким образом Запад пытается искусственно спровоцировать технический дефолт в стране, однако РФ намерена исполнять свои обязательства до конца, заверял министр финансов Антон Силуанов.