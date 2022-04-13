В регионах России намерены в срок построить объекты инфраструктуры, несмотря на санкции

В большинстве регионов не планируют переносить сроки строек или отказываться от них.
ТАСС разбирался, как отразятся санкции на цене контрактов.
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) констатирует, что все запланированные стройки идут по плану: «Финансирование программ и обязательства по контрактам осуществляются в полном объеме». На этот год у Росавтодора запланированы строительство и реконструкция 24 объектов протяженностью более 207 км, ремонт 6,2 тыс. федеральных трасс и работы на региональной дорожной сети. «Контрактация объектов нацпроекта “Безопасные качественные дороги” текущего года выполнена уже на 87,41% от общего объема запланированных работ», — сообщили ТАСС в Росавтодоре.
В соответствии с графиком идет и строительство трассы Москва — Казань. В будущем этот платный дублер действующей сейчас дороги будет протянут до Екатеринбурга и станет ключевым участком международного маршрута «Европа — Западный Китай». Дорога до Казани должна быть достроена в 2024 году — планы подтвердил премьер-министр, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме. «На каждом километре трассы М-12 от Москвы до Казани идет работа», — отмечают в ГК «Автодор» (оператор скоростных платных дорог в стране).
Проблемы могут возникнуть не столько с самим строительством, сколько с его ценой, констатируют местные власти. Например, строительство нового терминала в аэропорту Томска, который должен в два раза увеличить пассажиропоток, в сентябре 2021 года оценивалось в 2,8 млрд рублей, но неизвестно, во сколько оно обойдется сейчас — скорректированный проект с изменениями в смете заказчик (холдинг «Новапорт») и подрядчик должны предоставить властям в мае-июне. В Вологодской области проводят переоценку всех крупных строек, вплоть до стоимости строительства крытого катка, в других регионах ситуация схожая.
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в условиях жесткого санкционного давления разрабатываются новые меры поддержки. «Рассматриваем различные варианты ускорения и оптимизации государственно-частного партнерства с учетом действующего законодательства. Ключевые инвесторы и финансовые структуры подтвердили готовность сотрудничать с городом и совместно работать над инвестиционными проектами», — приводит его слова пресс-служба правительства города.
В отдельных случаях заказчики стараются быстрее расплатиться с подрядчиками за стройматериалы, не дожидаясь большего роста цен. Так поступили власти в Екатеринбурге и Самарской области — последним удалось добиться того, что федеральные средства, предусмотренные на строительство моста через Волгу (который входит в международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай») в 2023 году, перенесли на этот год. Проект подорожал, но власти региона рассчитывают получить компенсацию из федерального бюджета.
Антикризисный пакет мер поддержки
Такая компенсация возможна — механизм предусмотрен мерами правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций. Так, власти вновь разрешат увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% по согласованию заказчика и подрядчика — такая мера поддержки отрасли была запущена прошлым летом из-за удорожания строительных материалов и действовала до конца 2021 года. Также власти автоматически продлят сроки действующих разрешений на строительство, которые истекают до 1 августа 2022 года, упростят порядок проведения госэкспертизы проектной документации — если застройщик заменил стройматериалы и цена строительства не выросла более чем на 30%, повторную экспертизу проходить не придется.
Сохраняется надежда на стабилизацию цен на стройматериалы: как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24», стоимость металла в России в последние две недели стабилизировалась и даже начала снижаться.
О нарушении логистических цепочек
Тем не менее, сложности с поставками импортных составляющих в отдельные регионы привели к тому, что часть проектов пришлось отложить или пересмотреть. Например, это коснулось проекта создания и реконструирования трамвайных путей в Ростове-на-Дону, а также закупки в город новых трамваев. Подвижной состав не может быть поставлен из-за импортных комплектующих, говорил Хуснуллин. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, проект будет реализован, но потребует пересмотра.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе крупнейшего транзитного авиаузла за Уралом — новосибирского аэропорта Толмачево (входит в холдинг «Новапорт»), подрядчиком работы по реконструкции аэровокзального комплекса стоимостью 17 млрд рублей, несмотря на санкции, ведутся в соответствии с графиком. Но собеседница агентства уточнила, что из-за корректировки проектно-сметной документации могут сдвинуться сроки реконструкции одной из двух взлетно-посадочных полос. Сейчас корректировка завершена, документация направлена на госэкспертизу.
В других регионах, например в Кемеровской области, считают нецелесообразным переносить работы на более позднее время. Так, обход города Кемерово длиной в 47 км власти хотят запустить в срок — осенью 2024 года, говорил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По данным подрядчиков, дефицита материалов и резкого роста цен при строительстве этого объекта возникнуть не должно — все необходимое производится в регионе.