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20:10 (мск), источник: ТАСС

В регионах России намерены в срок построить объекты инфраструктуры, несмотря на санкции

ТАСС, 13 апреля. Санкции не помешают завершить крупнейшие инфраструктурные проекты страны в установленные сроки. Как сообщили ТАСС представители строительных компаний и региональных властей, часть стройматериалов производится на отечественных заводах. А «бумажные» и финансовые трудности при строительстве помогут снять антисанкционные меры правительства. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сохраняются планы и по ключевой автодорожной стройке страны — трассе М-12 Москва — Казань, и даже по строительству единственного за Уралом метро в Новосибирске.

Источник: Reuters

В большинстве регионов не планируют переносить сроки строек или отказываться от них.

ТАСС разбирался, как отразятся санкции на цене контрактов.

О строительстве дорог

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) констатирует, что все запланированные стройки идут по плану: «Финансирование программ и обязательства по контрактам осуществляются в полном объеме». На этот год у Росавтодора запланированы строительство и реконструкция 24 объектов протяженностью более 207 км, ремонт 6,2 тыс. федеральных трасс и работы на региональной дорожной сети. «Контрактация объектов нацпроекта “Безопасные качественные дороги” текущего года выполнена уже на 87,41% от общего объема запланированных работ», — сообщили ТАСС в Росавтодоре.

В соответствии с графиком идет и строительство трассы Москва — Казань. В будущем этот платный дублер действующей сейчас дороги будет протянут до Екатеринбурга и станет ключевым участком международного маршрута «Европа — Западный Китай». Дорога до Казани должна быть достроена в 2024 году — планы подтвердил премьер-министр, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме. «На каждом километре трассы М-12 от Москвы до Казани идет работа», — отмечают в ГК «Автодор» (оператор скоростных платных дорог в стране).

Проблемы могут возникнуть не столько с самим строительством, сколько с его ценой, констатируют местные власти. Например, строительство нового терминала в аэропорту Томска, который должен в два раза увеличить пассажиропоток, в сентябре 2021 года оценивалось в 2,8 млрд рублей, но неизвестно, во сколько оно обойдется сейчас — скорректированный проект с изменениями в смете заказчик (холдинг «Новапорт») и подрядчик должны предоставить властям в мае-июне. В Вологодской области проводят переоценку всех крупных строек, вплоть до стоимости строительства крытого катка, в других регионах ситуация схожая.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в условиях жесткого санкционного давления разрабатываются новые меры поддержки. «Рассматриваем различные варианты ускорения и оптимизации государственно-частного партнерства с учетом действующего законодательства. Ключевые инвесторы и финансовые структуры подтвердили готовность сотрудничать с городом и совместно работать над инвестиционными проектами», — приводит его слова пресс-служба правительства города.

В отдельных случаях заказчики стараются быстрее расплатиться с подрядчиками за стройматериалы, не дожидаясь большего роста цен. Так поступили власти в Екатеринбурге и Самарской области — последним удалось добиться того, что федеральные средства, предусмотренные на строительство моста через Волгу (который входит в международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай») в 2023 году, перенесли на этот год. Проект подорожал, но власти региона рассчитывают получить компенсацию из федерального бюджета.

Антикризисный пакет мер поддержки

Такая компенсация возможна — механизм предусмотрен мерами правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций. Так, власти вновь разрешат увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% по согласованию заказчика и подрядчика — такая мера поддержки отрасли была запущена прошлым летом из-за удорожания строительных материалов и действовала до конца 2021 года. Также власти автоматически продлят сроки действующих разрешений на строительство, которые истекают до 1 августа 2022 года, упростят порядок проведения госэкспертизы проектной документации — если застройщик заменил стройматериалы и цена строительства не выросла более чем на 30%, повторную экспертизу проходить не придется.

Сохраняется надежда на стабилизацию цен на стройматериалы: как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24», стоимость металла в России в последние две недели стабилизировалась и даже начала снижаться.

О нарушении логистических цепочек

Тем не менее, сложности с поставками импортных составляющих в отдельные регионы привели к тому, что часть проектов пришлось отложить или пересмотреть. Например, это коснулось проекта создания и реконструирования трамвайных путей в Ростове-на-Дону, а также закупки в город новых трамваев. Подвижной состав не может быть поставлен из-за импортных комплектующих, говорил Хуснуллин. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, проект будет реализован, но потребует пересмотра.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе крупнейшего транзитного авиаузла за Уралом — новосибирского аэропорта Толмачево (входит в холдинг «Новапорт»), подрядчиком работы по реконструкции аэровокзального комплекса стоимостью 17 млрд рублей, несмотря на санкции, ведутся в соответствии с графиком. Но собеседница агентства уточнила, что из-за корректировки проектно-сметной документации могут сдвинуться сроки реконструкции одной из двух взлетно-посадочных полос. Сейчас корректировка завершена, документация направлена на госэкспертизу.

В других регионах, например в Кемеровской области, считают нецелесообразным переносить работы на более позднее время. Так, обход города Кемерово длиной в 47 км власти хотят запустить в срок — осенью 2024 года, говорил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По данным подрядчиков, дефицита материалов и резкого роста цен при строительстве этого объекта возникнуть не должно — все необходимое производится в регионе.

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