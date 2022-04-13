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22:40 (мск), источник: Газета.Ру

Люксембургский поставщик труб Tenaris объявил о приостановке продаж в Россию

Люксембургская компания Tenaris, которая занимается поставкой труб и сопутствующих услуг для энергетики, объявила о приостановке всех продаж и закупок в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Tenaris приостановила все продажи и закупки в России», — говорится в сообщении.

Кроме того, предприятие приняло решение списать свои инвестиции в совместный с «Северсталь» проект.

Ранее аналогичное решение принял японский производитель строительной техники Komatsu. Компания приостановила производство на заводе в Российской Федерации из-за спецоперации на Украине.

10 апреля генеральный директор завода по производству фосфорных удобрений Lifosa Римантас Просцявичюс заявил, что производство будет временно остановлено на фоне введения санкций против бывшего члена совета директоров компании «Еврохим» Андрея Мельниченко. Согласно имеющейся информации, Lifosa — дочернее предприятие «Еврохима».

Отмечается, что предприятию не хватало сырья для работы на обычной мощности, поэтому до этого руководство принимало решение о переходе на минимальные затраты и задействование оставшихся материалов. 1500 человек, работающих в Lifosa, будут отправлены на простой.

Виолетта Ханенева

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