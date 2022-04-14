Подсчитаны потери Германии в случае отказа от российского газа

В ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России, ФРГ и ее промышленности угрожает «резкая рецессия». В частности, согласно прогнозам, произойдет падение производства на 220 миллиардов евро, говорится в статье.
«Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, — заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц. — Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены».
Ранее стало известно, что экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%.
Согласно прогнозам экспертов, рост ВВП в 2022 году может сократиться до 1,9% в этом году, в 2023 году — упасть еще на 2,2%, при этом самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года — с минусом почти в 5%.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.