Названы малоизвестные факты о Николае Пржевальском12 апреля — это не только День космонавтики, но и день рождения великого русского путешественника и исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
05:40 (мск), источник: © РИА Новости

Подсчитаны потери Германии в случае отказа от российского газа

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Экономика Германии понесет потери в сотни миллиардов евро при отказе от российского газа, предупреждает агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

В ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России, ФРГ и ее промышленности угрожает «резкая рецессия». В частности, согласно прогнозам, произойдет падение производства на 220 миллиардов евро, говорится в статье.

«Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, — заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц. — Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены».

Ранее стало известно, что экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%.

Согласно прогнозам экспертов, рост ВВП в 2022 году может сократиться до 1,9% в этом году, в 2023 году — упасть еще на 2,2%, при этом самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года — с минусом почти в 5%.

Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Кадыров опубликовал видео боев на заводе 'Азовсталь'
Что Зеленский предложил Москве
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь