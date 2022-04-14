Цены на готовые изделия в марте выросли на 10−50%

Производители полимерной упаковки и другой продукции переработки пластиков с февраля подняли цены на свои товары на 10−50%, и в апреле этот рост может продолжиться. По словам собеседников «Ъ», наиболее существенно выросли цены на сложные виды полимерных труб, сложные строительные и теплоизоляционные материалы. Источники «Ъ» объясняют это удорожанием обслуживания импортного оборудования и закупки иностранных компонентов, ростом банковских ставок и опасениями дальнейшего ухудшения ситуации. В то же время стоимость простых полимерных труб для ЖКХ и газификации осталась на уровне февраля.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и др.) Дмитрий Леонов оценивает текущий рост цен на полиэтиленовую пленку и полипропиленовые мешки на уровне 50% год к году.
По его словам, по упаковке, которая закупается за рубежом, многие поставщики перевели расчеты на предоплату в валюте: за месяц в среднем цены выросли на 15−20%. Стоимость некоторых видов упаковки, например гибкой, выросла на 42−45% в евро. Поставщики вынуждены увеличивать свои расходы на упаковку вне зависимости от места ее производства, отмечает господин Леонов.
Как пояснил «Ъ» председатель совета директоров производителя БОПП-пленки «Вотерфолл» Константин Кузин, в первую очередь цены активно поднимают небольшие производители, которые не могут компенсировать растущие затраты, в первую очередь на сырье и компоненты, часть из которых импортные. Топ-менеджер отмечает, что отрасли нужна логистическая и финансовая адаптация, которая может занять до шести месяцев.
Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов подтвердил «Ъ», что производители полимерной упаковки и других товаров поднимают цены, пользуясь ажиотажем, но, по его оценке, рост составляет около 10%, и с компаниями ведутся переговоры об их сдерживании.
По его словам, в России сейчас одни из самых низких цен на сырье для пластиков — базовые полимеры, поскольку они сдерживаются по рекомендации правительства. Но это распространяется на прямые контракты: на спотовом рынке цены не ограничиваются и выросли за месяц примерно на 7−10%. Эти объемы ассоциация предлагает продавать на бирже СПбМТСБ. По словам господина Базунова, на последнем биржевом комитете в ФАС в начале апреля речь шла о продаже на бирже примерно 8% от общего объема производства пластиков. В СПП также поддерживают предложения СИБУРа об отвязке цен на сырье для производства полимеров, таких как нафта и СУГ, от экспортного нетбэка.
В СИБУРе, крупнейшем в РФ производителе базовых полимеров, сообщили «Ъ», что компания в марте замораживала цены на уровне февраля, а в апреле рост в целом по портфелю будет в пределах 5%. «Данная мера позволяет поддержать как российских переработчиков, так и внутренний рынок производства труб, строительных материалов, медицинских изделий, индустрию продуктов питания», — отметили в компании. Это позволит компенсировать рост затрат на импортные добавки и вспомогательное сырье, подорожание транспортировки на 20−25%, а также рост стоимости обслуживания долга. При этом в компании отмечают, что правила игры как для поставщиков, так и для производителей должны быть общими, а рекомендации ФАС по сдерживанию цен относились ко всем категориям производителей.
Производители пластиков уверяют, что рост цен на упаковку не должен отразиться на конечных товарах, так как составляет не более 1−3% в его стоимости. Однако источники «Ъ» среди ритейлеров уверены, что если цены на упаковку и дальше будут расти такими темпами, это может вызывать реакцию регулятора. В ФАС заявили, что «придерживаются позиции не прямого госрегулирования цен, а приоритетного обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом товаров», добавив, что также предпринимают усилия «по пресечению необоснованного роста цен».
Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев
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