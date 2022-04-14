Магазины зафиксировали повышенный спрос на российскую бытовую технику

Продажи брендов российской и белорусской техники в марте выросли на 50−70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель «М. Видео-Эльдорадо». По его словам, эти бренды наряду с китайскими и собственными торговыми марками ретейлеров показывали «более высокую динамику, чем в среднем по рынку, за счет широкой представленности ассортимента и доступных цен». В прошлые периоды динамика продаж российских брендов была сопоставима с рынком, добавил он.
«Российское и белорусское производство техники представлено несколькими достаточно известными брендами — “Витязь”, “Атлант”, Pozis, Flama, “Дарина”, Gefest, “Бирюса”, перечислил представитель “М. Видео-Эльдорадо”. Это в основном бытовая техника для дома и кухни — холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, плиты, телевизоры и так далее.
Увеличение интереса покупателей к российским брендам зафиксировали и в «Ситилинке», рассказал его представитель. Этот ретейлер продает торговые марки материнской группы Merlion (Digma, Oklick, Starwind, Sunwind и PC PET). В феврале совокупно их продажи в штуках выросли на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за март — на 60%, рассказал представитель «Ситилинка», не пояснив, какой рост они показывали раньше.
По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, с конца февраля и до конца марта спрос на всю технику вырос в несколько раз и лидером продаж была импортная техника среднего и высокого ценовых сегментов. «Наши клиенты приобретали дорогостоящую технику на фоне ожидания санкций, опасения резкого обесценивания национальной валюты, а также новостей о задержках в поставках и возможном закрытии границ для транспортных перевозок», — говорит он. Продажи техники, произведенной на территории России и Белоруссии, по его словам, росли быстрее, чем в предыдущие годы, но медленнее, чем техника в целом в первом квартале.
Техника российского и белорусского производства показала рост в 2 раза, а по некоторым категориям — в 2,5 раза по отношению к прошлому году. Это касается брендов “Атлант”, Gefest, “Бирюса”, “Дарина”, “Саратов”, Pozis, DeLuxe и др.
Смогут ли российские бренды заменить иностранные
По прогнозу Погудалова, после высокого уровня продаж в феврале—марте спрос на бытовую технику может упасть и в ближайшие полгода «будет серьезная перестройка рынка». «Возможно, мы увидим спад сильнее, чем это происходило в посткризисном 2015 году. При этом спрос на локальную продукцию будет снижаться медленнее, так как внешние факторы меньше отражаются на ее итоговой стоимости», — рассуждает Погудалов.
По его мнению, российские и белорусские бренды не смогут полностью заменить ассортимент, который был представлен на рынке еще полтора месяца назад. «Российская и белорусская техника — в основном нишевые бренды среднего и ниже среднего сегментов. Существуют категории товаров, которые не производятся ни в России, ни в Белоруссии. В первую очередь это встраиваемая техника: индукционные варочные панели, посудомоечные машины, холодильники, СВЧ, кофемашины», — указал коммерческий директор «Холодильник.ру». Сейчас у крупных инвесторов есть хороший шанс построить подобное производство на территории России, считает он.
После начала военной операции на Украине и ввода санкций со стороны США и других стран ряд иностранных производителей техники заявили о приостановке поставок продукции в Россию. Среди таких компаний были и производители бытовой техники, например южнокорейские Samsung и LG. После введения Евросоюзом четвертого пакета санкций, куда вошли ограничения на поставку электронных товаров для домашнего пользования дороже €750, в том числе напольных вентиляторов, фенов, микроволновок, кофеварок, чайников, смартфонов и игровых приставок, а также электронных устройств для записи видео или звука стоимостью более €1 тыс., многие европейские бренды, которые производили технику на территории России, заявили о сложностях с поставкой комплектующих. В частности, Bosch сообщала, что после введения санкций поставки ее продукции и комплектующих стали невозможными.
По словам Антона Гуськова, представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, включает Samsung, LG, Whirlpool, Beko, Pozis др.), российские и белорусские бренды в основном присутствуют в сегменте товаров для кухни. В этом сегменте на их долю приходилось 4% рынка в денежном выражении в 2021 году, в первую очередь за счет продаж газовых плит. Также российские и белорусские бренды заметны в сегменте телевизоров, где на них приходится около 1−2% рынка. В целом на рынке бытовой техники и электроники доля этих брендов меньше 2%.
Традиционно российские и белорусские бренды бытовой техники представлены в низком ценовом сегменте и нижней части среднего ценового сегмента. «Это в основном простая в техническом плане техника, поэтому занять люксовый или средний ценовой сегмент у этих брендов не получится», — говорит Гуськов. Это, по его мнению, означает, что «в короткие сроки заместить весь потребительский спрос отечественными решениями невозможно». Помимо этого у российских и белорусских брендов бытовой техники нет необходимого объема производственных мощностей, отмечает представитель РАТЭК.
По его данным, подавляющее большинство белорусских и российских брендов используют китайские и европейские комплектующие, которые полностью заместить не получится, потому что они не производятся в России. Проблемы заводов иностранных компаний, которые находятся в России, такие же, как и у российских брендов: «Большинство иностранных компаний, у которых есть производства на территории России (Indesit, LG, Samsung, Beko и др.), продолжают работать и выпускать продукцию, но из-за санкций и нарушения логистических цепочек они столкнулись с проблемой поставки комплектующих и запчастей».
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