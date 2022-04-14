Археологи нашли в Чатал-Хююке остатки лестницы эпохи неолита Возраст этого предмета составляет около 8500 лет
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
8Полет Гагарина в цифрах
09:41 (мск), источник: РБК

Колумбия заявила о готовности заменить российские энергоресурсы в ЕС

В частности, страна намерена увеличить поставки угля в Германию. Ранее в ЕС согласовали полное эмбарго на поставки этого топлива из России. ФРГ решила использовать переходный период в 120 дней.

Источник: Reuters

Колумбия готова увеличить поставки энергоносителей в ЕС, чтобы заменить российские энергоресурсы, заявил президент страны Иван Дуке в интервью телеканалу CNN.

По его словам, страна может увеличить как добычу нефти и газа, так и поставлять чистый водород и уголь.

«Колумбия сегодня может увеличить добычу угля. У нас одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их [для производства энергии]», — сказал Дуке.

Он сообщил по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Колумбия нарастит поставки угля в ФРГ.

Колумбийский лидер находится в Нью-Йорке с трехдневным визитом, одна из целей которого — привлечение иностранных инвестиций в страну.

По данным Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии, на нефтегазовый сектор приходится 3,3% ВВП страны, на добычу полезных ископаемых — чуть более 2% ВВП.

7 апреля в ЕС согласовали пятый пакет санкций против России, который включает полное эмбарго на поставки российского угля. По данным телеканала BFMTV, импорт российского угля составляет 45% от общего объема импорта этого топлива в ЕС. При этом российский газ, нефть и ядерное топливо новые ограничительные меры не затронули. После этого Шольц заявил о намерении Берлина использовать переходный период в 120 дней для полного отказа от импорта угля из России.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что доля экспорта российских энергоресурсов на мировые рынки составляет 20%. В случае запрета на углеводороды он предрек коллапс на газовых и нефтяных рынках. По его словам, цены на нефть подскочат до $300−500 за баррель. Новак считает отказ Европы от энергоносителей из России маловероятным.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин впервые прокомментировал случившееся в Буче
«Мы не настолько глупы»: Лукашенко – о вхождении в РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь