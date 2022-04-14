Колумбия заявила о готовности заменить российские энергоресурсы в ЕС

Колумбия готова увеличить поставки энергоносителей в ЕС, чтобы заменить российские энергоресурсы, заявил президент страны Иван Дуке в интервью телеканалу CNN.
По его словам, страна может увеличить как добычу нефти и газа, так и поставлять чистый водород и уголь.
«Колумбия сегодня может увеличить добычу угля. У нас одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их [для производства энергии]», — сказал Дуке.
Он сообщил по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Колумбия нарастит поставки угля в ФРГ.
Колумбийский лидер находится в Нью-Йорке с трехдневным визитом, одна из целей которого — привлечение иностранных инвестиций в страну.
По данным Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии, на нефтегазовый сектор приходится 3,3% ВВП страны, на добычу полезных ископаемых — чуть более 2% ВВП.
7 апреля в ЕС согласовали пятый пакет санкций против России, который включает полное эмбарго на поставки российского угля. По данным телеканала BFMTV, импорт российского угля составляет 45% от общего объема импорта этого топлива в ЕС. При этом российский газ, нефть и ядерное топливо новые ограничительные меры не затронули. После этого Шольц заявил о намерении Берлина использовать переходный период в 120 дней для полного отказа от импорта угля из России.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что доля экспорта российских энергоресурсов на мировые рынки составляет 20%. В случае запрета на углеводороды он предрек коллапс на газовых и нефтяных рынках. По его словам, цены на нефть подскочат до $300−500 за баррель. Новак считает отказ Европы от энергоносителей из России маловероятным.