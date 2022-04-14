В Минэнерго объяснили прекращение публикации статистики по добыче и экспорту нефти

«Принимая во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики, ЦДУ ТЭК ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников», — рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.
В комментарии также говорится, что отраслевые данные в условиях санкций «чувствительны к манипуляциям», что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ.
Управление традиционно публикует информацию о работе российского ТЭКа, включая статистику по добыче и экспорту нефти, второго числа месяца, следующего за отчетным. 2 апреля ежемесячная статистика не была опубликована, в ЦДУ это объяснили техническими причинами.
Как писал ранее «Интерфакс», ЦДУ с 8 апреля прекратило предоставлять ряд информационных продуктов на неопределенный срок. Речь идет о статистике по динамике добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, добыче нефтяного сырья по производителям, поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему «Транснефти»), отгрузке автомобильного бензина с нефте- и газоперерабатывающих заводов России на внутренний рынок и экспорту за месяц.