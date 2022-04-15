11:00 (мск),
Как государство помогает российским компаниям осваивать зарубежные рынки
Какие меры сделали путь российских экспортеров на международные рынки проще, удобнее и быстрее.
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Согласно данным Минпромторга, в импорте продукции из России по состоянию на март 2022 года были заинтересованы порядка 30 стран мира: в их числе Китай, Турция, Узбекистан, Иран, Белоруссия и другие.
По оценке Аналитического центра Группы Российского экспортного центра, несырьевой неэнергетический экспорт России за январь-февраль 2022 года вырос на 38% до рекордных $31 млрд. В число крупнейших стран-партнеров вошли Китай, Казахстан, Турция и Белоруссия. Больше всего в первые два месяца 2022 года экспортировали минеральные удобрения, сталь, стальной прокат, медь, зерно, никель, растительные масла, платиноиды, пиломатериалы, рыба и морепродукты, полимеры и алюминий.
Выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Консультационная и маркетинговая поддержка со стороны государства, совершенствование законодательства и дополнительные информационные сервисы ускоряют их выход на экспорт.
Кроме того, производители и поставщики могут обратиться в Российский экспортный центр (РЭЦ) и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов и анализа зарубежных рынков.
А еще государство выделяет транспортные субсидии и финансирует участие экспортеров в международных выставках и деловых миссиях, где они ищут новые рынки сбыта и зарубежных партнеров.
Чтобы упростить выход компаний на внешние рынки, власти комплексно поддерживают их на протяжении всего жизненного цикла: от обучения экспортным навыкам и выбора стратегии до выхода на внешние рынки, закрепления и масштабирования деятельности.
Сейчас в личном кабинете экспортера доступны сервисы по четырем направлениям: государственные сервисы и меры поддержки, бизнес-сервисы и аналитические сервисы. В рамках господдержки компании могут получить, например, компенсацию затрат на участие в международных выставках и транспортировку продукции.
Также на платформе «Мой экспорт» можно воспользоваться сервисами таможенного декларирования и подтверждения нулевой ставки, оценки экспортного потенциала продукции, определения наиболее перспективных направлений экспорта и подбора клиентов из международных баз данных.
С конца 2020 года к платформе присоединились уже 7,5 тысяч юридических лиц. Сейчас им доступны 27 сервисов на платформе.
Самым популярным сервисом остается финансирование затрат на участие в выставках и бизнес-миссиях. Также компании активно пользуются товарно-страновым отчетом, который включает список потенциальных покупателей. Большим спросом среди экспортеров пользуется оформление сертификата свободной продажи, получение компенсации затрат на транспортировку продукции АПК и промышленности.
В 2021 году на портале «Мой экспорт» заработал новый сервис по подбору международных электронных торговых площадок. Для российских экспортеров сервис бесплатный, а процесс поиска автоматизирован. Достаточно ответить на вопросы онлайн-анкеты — и тут же выдается список рекомендуемых зарубежных маркетплейсов, который формируется с учетом особенностей конкретного продукта и интересов производителя. Сейчас в сервисе более 80 маркетплейсов, в скором времени их станет 100.
Также в 2021 году на цифровой платформе заработала сервис-витрина «Профессионалы экспорта». Здесь можно найти квалифицированных специалистов для российских компаний, которые уже продают свои товары за границу или только планируют начать это делать. В личном кабинете компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические или юридические услуги, поможет выйти на иностранный маркетплейс или найти покупателя за рубежом.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы обеспечить к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.