Промышленники ответили Матвиенко на предложение о производстве гвоздей

Российские промышленники готовы перейти к импортозамещению при производстве гвоздей, но при условии экономической целесообразности и поддержке государства. Об этом заявили гендиректор «Северстали» Александр Шевелев и руководитель компании — производителя саморезов Prof-met. Дмитрий Миридонов. В Минпромторге отметили, что Россия производит достаточно гвоздей.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 13 апреля на заседании палаты заявила, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.
«Гвозди в нашей стране исторически производились и производятся. Но при необходимости и наличии спроса готовы заметно увеличить эти показатели», — написал на странице в соцсети «ВКонтакте» Шевелев, отметив, что в прошлом году на предприятиях «Северсталь Метиза» произвели более 9 тыс. т гвоздей, покрыв примерно 8% спроса в России.
По словам гендиректора «Северстали», около 77% потребления гвоздей в России покрывается отечественными производителями, страна также выступает исторически крупным экспортером этой продукции: так, в прошлом году на экспорт отправили около 20 тыс. т гвоздей, прежде всего в страны СНГ.
«То есть, грубо говоря, мы производим столько же гвоздей, сколько страна потребляет, но экономическая целесообразность побуждает нас к внешнему товарообмену», — добавил он.
Шевелев заявил, что компания «при спросе и поддержке государства» сможет заместить большинство ранее импортируемых продуктов из стали, в особенности те, что производятся из высокотехнологичных сталей с особыми свойствами, например с антикоррозийностью и атмосферостойкостью.
О необходимости поддержки государства заявил и гендиректор компании — производителя саморезов Prof-met из Димитровграда Ульяновской области Дмитрий Миридонов. По его словам, делать гвозди проще, чем саморезы, но стоимость сырья (проволоки, из которой делаются гвозди) слишком высока и себестоимость в итоге получается выше конечной стоимости. «Поэтому финансовой целесообразности делать гвозди в России нет», — сказал глава компании «РИА Новости».
«Если будет финансовая поддержка со стороны государства и если это будет выгодно, то мы без проблем запустим такое производство», — добавил Миридонов.
В Минпромторге также отреагировали на слова Матвиенко, заявив, что в стране гвозди производятся в «достаточном количестве», а импортируется лишь незначительная часть такой продукции.
«Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 до 2,5 тыс. т гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 до 2,5 т гвоздей в месяц. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами», — цитирует «РИА Новости» представителя министерства.
При этом, по данным Минпромторга, импорт обеспечивается в основном Белоруссией, которая поставляет 2 тыс. т гвоздей в месяц, в основном латунные и мелкие.
Поводом для заявления спикера Совфеда стало выступление сенатора Эдуарда Росселя, который на заседании верхней палаты парламента 13 апреля поднял тему импортозамещения.
«Для меня, например, было неким открытием: у нас гвозди импортные, не буду называть страну [откуда идет импорт] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала тогда Матвиенко, предложив дать поручение малому и среднему бизнесу увеличить производство гвоздей.
В 2020 году гвозди в Россию импортировали два основных поставщика: Белоруссия и Китай. Они поставляли соответственно по 84,3 и 10,7% от общего объема импорта, еще 2,1% приходилось на продукцию из Финляндии, доля других стран составляла примерно 2,9%.
В России гвозди производят Вяртсильский метизный завод (ВМЗ) в Сортавале (Карелия), Магнитогорский метизно-калибровочный завод (ММК-МЕТИЗ), Волгоградский канатный завод холдинга «Северсталь» и другие компании.
На фоне введения санкций западными странами поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Власти обещали оказать поддержку отечественным производителям, чтобы ускорить импортозамещение в некоторых отраслях.