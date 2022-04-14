Путин: надо кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в экспорте

«Что здесь удивляет: так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. В том числе, и без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», — сказал Владимир Путин.
Президент заявил, что попытки Запада вытеснить поставки российских энергоресурсов неизбежно отразятся на всей мировой экономике. «Европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Прежде всего для своих граждан», — сообщил он, отметив, что поставки из США в Европу обойдутся в разы дороже российских.
По мнению главы государства, сейчас Запад пытается прикрыть свои просчеты в сфере зеленой энергетики и «свалить» все на Россию.
Они (европейские страны) готовы забыть и о своей так называемой зеленой повестке и снова сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом, которую еще совсем недавно хотели полностью прикрыть, называли ее «архаичной» и «грязной».
Владимир Путинпрезидент России
Он напомнил о поставленной цели перевести расчеты за энергоресурсы в национальные валюты и постепенно уходить от доллара и евро. Ключевая задача здесь, продолжил глава государства, подготовить валютный рынок РФ к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно обменять на российские рубли.
Российский президент поручил определить ключевые объекты инфраструктуры для наращивания поставок энергоресурсов в восточном направлении и приступить к их строительству.
По его словам, России необходимо диверсифицировать географию экспорта, ориентируя его на рынки юга и востока, и развивать инфраструктуру для этого.
В ответ на российскую военную операцию на Украине власти США ввели эмбарго на российские энергоносители и предупредили граждан о росте цен на топливо. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «48 недружественных стран». Власти европейских и других стран компенсируют потери конечных потребителей, выдавая субсидии на нефтепродукты и отменяя пошлины. В феврале годовая инфляция в ЕС составила 6,2% против 5,5% в январе.