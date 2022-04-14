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16:20 (мск), источник: Аргументы и факты

Как открыть карту UnionPay, сколько это стоит и где она работает?

Карты, привязанные к китайской платежной системе UnionPay, являются одной из немногих возможностей для россиян расплачиваться за рубежом.

Источник: РИА "Новости"

В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в РФ. Выпущенные отечественными банками карты, привязанные к этим платежным системам, продолжают работать внутри России, а вот за границей ими уже не расплатишься. Одной из немногих возможностей совершать покупки за рубежом для россиян стали карты, привязанные к китайской платежной системе UnionPay. За месяц объем выпуска карточек этой платежной системы подскочил в десять раз, до 500 тысяч штук.

Какие банки выпускают карты UnionPay и сколько это стоит?

Карты, привязанные к платежной системе UnionPay, выпускают не во всех финансовых учреждениях. Выпуск карточки стоит денег, а ждать ее приходится по несколько недель.

На сегодняшний день карты эмитируют следующие банки:

  • Газпромбанк (стоимость выпуска физической карты — 15 тысяч рублей, виртуальная карта выпускается бесплатно; годовое обслуживание бесплатно);.
  • Россельхозбанк (стоимость выпуска 7,5 тысяч — 9,5 тысяч рублей; обслуживание бесплатно);.
  • «Русский стандарт» (выпускается бесплатно; стоимость обслуживания — 499 рублей в месяц);.
  • Почта банк (стоимость выпуска физической карты — 5 тысяч рублей, виртуальной — бесплатно; стоимость обслуживания — 399 рублей или бесплатно при условии совершения покупок на сумму более 10 тысяч рублей в месяц);.
  • МТС банк (стоимость выпуска — 10 тысяч рублей; первые два месяца обслуживание бесплатно, затем 99 рублей в месяц или бесплатно, при остатке на счете не менее 30 тысяч рублей или расходах не менее 10 тысяч рублей в месяц);.
  • «Солидарность» (карта выпускается бесплатно; стоимость обслуживания — от 2 тысяч рублей);.
  • «Санкт-Петербург» (стоимость выпуска — 10 тысяч рублей, за срочный выпуск придется заплатить 50 тысяч рублей; стоимость обслуживания — 5 тысяч рублей в год);.
  • «Зенит» (стоимость выпуска — от 1200 рублей; стоимость обслуживания — 299 рублей в месяц или бесплатно при условии трат не менее 30 тысяч рублей в месяц);.
  • Примсоцбанк (стоимость выпуска — 7 тысяч рублей; стоимость обслуживания — 6 тысяч рублей в год).

Можно ли привязать карту UnionPay к Apple Pay?

Нет. Эмитированные российскими банками карты UnionPay привязать к Apple Pay, а также к Google Pay и Samsung Pay, нельзя.

Во всех ли странах работает UnionPay?

Платежная система UnionPay работает в 180 странах мира. По большей части она распространена на азиатском рынке, популярна в государствах Персидского залива, ОАЭ, Турции и странах СНГ. На Западе инфраструктура платежной системы развита слабее.

В большинстве своем россияне оформляют виртуальные карты UnionPay для оплаты покупок в зарубежных интернет-магазинах. По информации «Коммерсанта», некоторые иностранные торговые площадки и банки-эквайеры не принимают платежи с выпущенных в России карт. Физические карты UnionPay тоже принимают не везде. Например, пользователь «пластика» признался, что в США практически ни один магазин не принял карту для оплаты покупки.

Как пояснили изданию «Подъем» в пресс-службе Россельхозбанка, невозможность оплатить покупку картой UnionPay в зарубежном интернет-магазине связана с техническими сбоями:

«Отдельные перебои при онлайн-покупках с помощью платежной системы UnionPay не связаны с геополитической обстановкой и могут наблюдаться из-за различий в технических протоколах сайта и процессинга платёжной системы».

При этом, по данным финансового учреждения, в Израиле не принимаются карты UnionPay, эмитированные российскими банками.

Источники информации:

https://www.unionpayintl.com/ru/servicesProducts/products/unionPayCard/apply/

https://pdmnews.ru/26111/

https://www.kommersant.ru/doc/5305409

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