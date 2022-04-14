16:20 (мск), источник: Аргументы и факты
Как открыть карту UnionPay, сколько это стоит и где она работает?
Карты, привязанные к китайской платежной системе UnionPay, являются одной из немногих возможностей для россиян расплачиваться за рубежом.
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В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в РФ. Выпущенные отечественными банками карты, привязанные к этим платежным системам, продолжают работать внутри России, а вот за границей ими уже не расплатишься. Одной из немногих возможностей совершать покупки за рубежом для россиян стали карты, привязанные к китайской платежной системе UnionPay. За месяц объем выпуска карточек этой платежной системы подскочил в десять раз, до 500 тысяч штук.
Карты, привязанные к платежной системе UnionPay, выпускают не во всех финансовых учреждениях. Выпуск карточки стоит денег, а ждать ее приходится по несколько недель.
На сегодняшний день карты эмитируют следующие банки:
Нет. Эмитированные российскими банками карты UnionPay привязать к Apple Pay, а также к Google Pay и Samsung Pay, нельзя.
Платежная система UnionPay работает в 180 странах мира. По большей части она распространена на азиатском рынке, популярна в государствах Персидского залива, ОАЭ, Турции и странах СНГ. На Западе инфраструктура платежной системы развита слабее.
В большинстве своем россияне оформляют виртуальные карты UnionPay для оплаты покупок в зарубежных интернет-магазинах. По информации «Коммерсанта», некоторые иностранные торговые площадки и банки-эквайеры не принимают платежи с выпущенных в России карт. Физические карты UnionPay тоже принимают не везде. Например, пользователь «пластика» признался, что в США практически ни один магазин не принял карту для оплаты покупки.
Как пояснили изданию «Подъем» в пресс-службе Россельхозбанка, невозможность оплатить покупку картой UnionPay в зарубежном интернет-магазине связана с техническими сбоями:
«Отдельные перебои при онлайн-покупках с помощью платежной системы UnionPay не связаны с геополитической обстановкой и могут наблюдаться из-за различий в технических протоколах сайта и процессинга платёжной системы».
При этом, по данным финансового учреждения, в Израиле не принимаются карты UnionPay, эмитированные российскими банками.
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