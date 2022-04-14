Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий

«Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет, уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей», — сказал Орешкин «России 1» (цитата по ТАСС).
По его словам в правительстве готовят параметры индексации. «Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, такая индексация произойдет», — добавил он.
Помощник президента напомнил о публикации данных Минфина за первый квартал, которые свидетельствуют о рекордном профиците бюджета. По его мнению, это значит, что в стране «с финансами… все в порядке». Поэтому социальные расходы будут увеличиваться.
Максим Орешкин ожидает снижения цен на ряд товаров. По его мнению, в конце февраля и начале марта на розничном рынке был «двойной шок» — сокращение импортных поставок и рекордный уровень потребительского спроса. Он отметил, что сейчас по ряду категорий пошел «потихонечку откат вниз». Орешкин считает, что это будет усиливаться из-за восстановления предложения и отсутствия дефицита.
Президент Владимир Путин ранее поручил до 20 апреля предоставить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат работников государственных и муниципальных учреждения, а также о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума.