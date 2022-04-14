21:38 (мск), источник: Газета.Ру
Центробанк: в марте россияне забрали со счетов почти $10 млрд
За март граждане России забрали со своих валютных счетов и вкладов в банках более 800 млрд рублей, или $9,8 млрд, подсчитал Центробанк.
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По данным ЦБ, наибольший отток валюты был зафиксирован в первую декаду месяца и прекратился в конце месяца. При этом количество средств на рублевых счетах россиян выросло более чем на 500 млрд рублей.
9 марта ЦБ ввел ограничения на снятие валюты для россиян: доллары можно было снимать только со счетов или вкладов, открытых до этого дня. Новые вклады или средства сверх лимита пока можно снять только в рублях.
Ранее стало известно, что Центробанк РФ возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, что поступала в кассы банков начиная с 9 апреля.
Также ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой.
Анастасия Лежепекова