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21:38 (мск), источник: Газета.Ру

Центробанк: в марте россияне забрали со счетов почти $10 млрд

За март граждане России забрали со своих валютных счетов и вкладов в банках более 800 млрд рублей, или $9,8 млрд, подсчитал Центробанк.

Источник: Агентство «Москва»

По данным ЦБ, наибольший отток валюты был зафиксирован в первую декаду месяца и прекратился в конце месяца. При этом количество средств на рублевых счетах россиян выросло более чем на 500 млрд рублей.

9 марта ЦБ ввел ограничения на снятие валюты для россиян: доллары можно было снимать только со счетов или вкладов, открытых до этого дня. Новые вклады или средства сверх лимита пока можно снять только в рублях.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, что поступала в кассы банков начиная с 9 апреля.

Также ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой.

Анастасия Лежепекова

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