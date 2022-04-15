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02:15 (мск), источник: Известия

В России хотят разрешить покупать вторичку с ипотекой продавца

В России предложили продавать залоговое вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Такую инициативу в правительство РФ и ЦБ направила федеральная компания «Этажи», «Известия» ознакомились с копией письма.

Источник: Агентство «Москва»

Сейчас при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает покупателю новый кредит — это невыгодно при действующих более высоких ставках.

Сохранение же условий при перезаключении договора позволит обеспечить доступность вторичного жилья и поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства, сказал «Известиям» директор компании Ильдар Хусаинов. При этом банки должны проверять покупателя так же, как при выдаче новой ипотеки, подчеркнуто в обращении.

В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства. В ЦБ отметили, что рассмотрят инициативу.

«По сути, для банка происходит лишь смена владельца залога и он ничего не теряет, как будто прошлый владелец продолжил платить существующий кредит», — сказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Но сегодня такая манипуляция отражается на показателе качества кредитного портфеля банков, сказал Ильдар Хусаинов. Поэтому следует поступить по аналогии с ипотечными каникулами, которые признали не портящими кредитный портфель банков, пояснил эксперт.

По его словам, технически покупатель будет продолжать выплачивать ипотеку бывшего владельца квартиры по прежним условиям. Если оставшегося долга и собственных средств покупателя не хватит на оплату стоимости квартиры, то недостающая сумма должна выдаваться уже по текущей ипотечной ставке, считает Ильдар Хусаинов.

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