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06:11 (мск), источник: ТАСС

Бюджетники и пенсионеры Украины получили от России более 50 млн руб. за три недели

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия выплатила более 50 млн рублей пенсионерам и бюджетникам Украины за несколько последних недель, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: Reuters

«Спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5 000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что пункты выдачи денег работают ежедневно, ведется адресная работа с маломобильными и пожилыми людьми.

Также очередные колонны МЧС России из 79 грузовиков доставили на Украину и в Донбасс 700 тонн гуманитарной помощи. В груз вошли продукты, бутилированная вода, детское питание, предметы первой необходимости и стройматериалы.

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