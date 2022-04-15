Бюджетники и пенсионеры Украины получили от России более 50 млн руб. за три недели

«Спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5 000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что пункты выдачи денег работают ежедневно, ведется адресная работа с маломобильными и пожилыми людьми.
Также очередные колонны МЧС России из 79 грузовиков доставили на Украину и в Донбасс 700 тонн гуманитарной помощи. В груз вошли продукты, бутилированная вода, детское питание, предметы первой необходимости и стройматериалы.