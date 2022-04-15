Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции

В начале марта глава министерства Денис Мантуров говорил, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности, минеральных удобрений.
В ведомстве сообщили, что занимаются мониторингом и помогают в решении проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при доставке продукции в условиях санкций.
«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь, из недружественных государств», — заявили в Минпромторге.
Временные трудности для транспортировки грузов создают в том числе запрет Евросоюза на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия европейскими страховщиками для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории России, уточнили в министерстве.
В связи с поступающими вопросами от производителей на базе Центра по внешней торговле Минпромторга создан ситуационный центр; постоянно работает горячая линия, на которую российские компании могут сообщить о трудностях с логистикой, а также получить консультацию об альтернативных способах доставки продукции, добавили в министерстве.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.