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06:59 (мск), источник: © РИА Новости

Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ряд крупных международных перевозчиков, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Источник: © РИА Новости

В начале марта глава министерства Денис Мантуров говорил, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности, минеральных удобрений.

В ведомстве сообщили, что занимаются мониторингом и помогают в решении проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при доставке продукции в условиях санкций.

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«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь, из недружественных государств», — заявили в Минпромторге.

Временные трудности для транспортировки грузов создают в том числе запрет Евросоюза на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия европейскими страховщиками для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории России, уточнили в министерстве.

В связи с поступающими вопросами от производителей на базе Центра по внешней торговле Минпромторга создан ситуационный центр; постоянно работает горячая линия, на которую российские компании могут сообщить о трудностях с логистикой, а также получить консультацию об альтернативных способах доставки продукции, добавили в министерстве.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

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