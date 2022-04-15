Титов заявил, что производить гвозди в России пока невыгодно

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила удивление, что Россия импортирует гвозди, являясь крупным производителем металлов. В то же время в Минпромторге РФ агентству ответили, что отечественные компании производят гвозди в достаточном количестве. В министерстве отмечали, что спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами. Кроме того, 20% гвоздей экспортируются в страны СНГ.
«Тут надо не задания давать бизнесу, а создавать для него условия. Это называется промышленная политика: налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий. Баланс издержек и выгод должен быть таким, чтобы производить гвозди было выгоднее здесь, а не везти из Китая (где их клепают из нашего же металла). Пока что невыгодно», — сказал Титов.
Он напомнил, что его аппарат поднял тему производства гвоздей еще пару лет назад. Бизнес-омбудсмен привел статистику, по которой с 2015 по 2019 годы импорт гвоздей в Россию вырос на 3,64% и достиг $43,83 млн. Главные поставщики — Беларусь, Китай и Финляндия (23,58%, 21,67% и 16,81% соответственно). А экспорт гвоздей из России за тот же период сократился на 43,31% (с $25,5 до $14,46 млн).
«То есть ввозим мы гвоздей втрое больше, чем вывозим. Вот и решайте сами, удовлетворяет ли их внутреннее производство объем внутреннего спроса. А лучше не решайте, а сходите в ближайший гипермаркет стройматериалов, в отдел крепежа, и изучите страны происхождения тех товаров, которые там продаются», — сказал Титов.
По его словам, производственных компаний в секторе малого и среднего бизнеса не больше 7%. Титов призвал «не сводить масштабнейшие задачи реиндустриализации (то есть возрождения внутреннего производства) к одному лишь госзаказу, хотя и его роль недооценивать никак нельзя». «Повторюсь, нужна осмысленная промышленная политика», — заключил он.