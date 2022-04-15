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09:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Титов объяснил, почему гвозди выгоднее «клепать из нашего же металла» в Китае

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что нужно создать соответствующие условия для бизнеса, чтобы гвозди было выгоднее производить в России, а не импортировать из Белоруссии, Китая из Финляндии.

Источник: РИА "Новости"

«Тут надо не задания давать бизнесу, а создавать для него условия. Это называется промышленная политика: налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий. Баланс издержек и выгод должен быть таким, чтобы производить гвозди было выгоднее здесь, а не везти из Китая (где их клепают из нашего же металла). Пока что невыгодно», — сказал Титов ТАСС.

Бизнес-омбудсмен привел статистику, согласно которой с 2015 по 2019 годы импорт гвоздей в Россию вырос на 3,64% до $43,83 млн. По его словам, экспорт гвоздей из России за аналогичных период сократился на 43,31% — с $25,5 до $14,46 млн.

«То есть ввозим мы гвоздей втрое больше, чем вывозим. Вот и решайте сами, удовлетворяет ли их внутреннее производство объем внутреннего спроса. А лучше не решайте, а сходите в ближайший гипермаркет стройматериалов, в отдел крепежа, и изучите страны происхождения тех товаров, которые там продаются», — сказал господин Титов (цитата по ТАСС).

13 апреля председатель Совета федерации Валентина Матвиенко удивилась, узнав об импортных гвоздях в России. «Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала она.

После этого Минпромторг ответил госпоже Матвиенко, российские компании производят достаточно гвоздей и даже поставляют их в страны СНГ.

Татьяна Акиншина

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