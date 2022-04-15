Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США

Как заявил газете Фернандес, у США есть «длинный список» дальнейших санкций, запланированных против России. По его словам, США работают с Европой над дополнительными мерами против Москвы.
«Фернандес заявил, что Киеву решать, войдет ли смягчение западных санкций в какое-либо мирное соглашение, заключенное с Москвой», — говорится в сообщении газеты.
Замгоссекретаря, пишет газета, добавил, что США тесно работают с Евросоюзом, чтобы помочь снизить зависимость Европы от российской энергии на фоне рассмотрения европейскими правительствами возможности введения санкций в отношении российского энергетического сектора.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.