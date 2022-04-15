Кузбасские власти ожидают срыв поставок угля в восточном направлении

По оценке министра, «не вывезенные в настоящее время объемы угля с высокой вероятностью не будут восполнены до конца года, срыв исполнения контрактных обязательств в результате критической ситуации с вывозом ОАО РЖД продукции угольных предприятий Кузбасса приведет не только к потере доходов, но и к штрафам со стороны покупателей, а в случае затяжного падения поставки к возможной утрате отдельных рынков». Комментарий министра предоставила «Ъ-Сибирь» пресс-служба администрации облправительства.
В то же время, по данным министерства угольной промышленности от 14 апреля, в первом квартале 2022 года отгрузка угля из Кузбасса железнодорожным транспортом действительно снизилась на 4,5%, до 50,8 млн т за счет заметного падения в вывозе в западном направлении — на 11,5%, до 23,9 млн т. Тогда как в восточном направлении отгрузка выросла в январе—марте на 4,4% (0,6 млн т), до 14,1 млн т. В марте отгрузка снизилась, на 10,4%, до 4,3 млн т.
Игорь Лавренков, Кемерово