Разумной замены ресурсов из России для ЕС пока нет, заявил Новак

«Разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует. С учетом доли России на рынке становится очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Поэтому теперь судьба европейской промышленности и комфорт граждан ЕС всецело зависят от рациональности решений руководителей стран Евросоюза», — написал Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».
В частности вице-премьер отметил, что на роль ведущих поставщиков газа в Европу не первый год претендуют американские производители СПГ, которые нацелились занять значительную долю европейского рынка, но отсутствие необходимой инфраструктуры для приема СПГ не позволит нарастить поставки быстро.
Помимо США, ЕС рассматривает в качестве возможных импортеров углеводородов производителей из Катара, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта, также добавил он. «При этом в ОПЕК уже заявили, что страны альянса не смогут компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок», — считает Новак.
Если говорить о возможных поставщиках угля в Европу, то здесь может идти речь о странах Южной Америки и Южной Африки, «но, по мнению экспертов, им будет сложно обеспечить приемлемую цену из-за значительных логистических издержек и высокого спроса», — также отметил вице-премьер.