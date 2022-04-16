В США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России

Как отмечает издание, США, Великобритания и ЕС ввели значительные санкции против российского энергетического сектора. «Несмотря на эти шаги, сегодня Россия продает больше нефти и газа, чем до начала конфликта», — указывает Business Insider.
По оценкам российского Минфина, в апреле правительство рассчитывает получить около 9,6 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов. А согласно прогнозам Bloomberg, в этом году Россия заработает от экспорта энергоносителей около 321 миллиарда долларов, что более чем на треть больше, чем в 2021-м, говорится в статье.
«Данные прогнозы идут вразрез с масштабными санкциями, введенными в прошлом месяце Западом», — подчеркивает издание.
Так, у России по-прежнему достаточно покупателей для поддержания своего энергетического сектора и получения высоких доходов от торговли.
По данным Reuters, с момента начала специальной операции Индия купила не менее 13 миллионов баррелей российской нефти, в то время как за весь прошлый год объем закупок составил 16 миллионов. Кроме того, важным покупателем российской нефти остается и Китай.
Даже Европейский союз, который хоть и изучает возможности по отказу от российских ресурсов, на данный момент по-прежнему остается их крупным покупателем.
Помимо этого, в настоящее время российское правительство ищет новых покупателей для своих энергоносителей. «Нефтяные деньги, скорее всего, продолжат поступать в Россию, поскольку Индия и Китай не заявляли о том, что изменят свои торговые программы», — резюмирует издание.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.